Schloss Bruck in Lienz zeigt Albin Egger-Lienz’ „Familienalbum“

Lienz – Er gilt als einer der renommiertesten Künstler Osttirols: Albin Egger-Lienz (1868–1926). Viele seiner Werke befinden sich in der Sammlung von Schloss Bruck in Lienz und werden regelmäßig von Museen aus ganz Europa als Leihgabe erbeten.

Eng mit dem Leben des Künstlers verknüpft ist das Leben und Werk von Wilfried Kirschl (1930–2010). Ihm gilt die zweite Sommerausstellung auf Schloss Bruck, die am 27. Juni eröffnet wird. Der Titel lautet „Lichträume. Wilfried Kirschl – das malerische Werk“. Der Kunsthistoriker, geboren in Wörgl, schuf das Standardwerk zum künstlerischen Schaffen von Albin Egger-Lienz, hat aber auch selbst gemalt. Raum, Licht und Volumen gelten als die Grundlagen, an denen sich Kirschls Bilder orientieren.