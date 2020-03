Die Zukunftsfrage ist bei den Alpenvolleys weiterhin offen

Innsbruck – Der 3:0-Sieg am Donnerstagabend vor leeren Tribünen in der Olympiahalle war nur 15 Minuten später wieder wertlos. Aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus beendete die deutsche Liga die aktuelle Saison. Es wird – wie in der österreichischen Eishockeyliga – keinen Meister geben. Bei den Alpenvolleys stellt sich nun generell die Frage, wie es weitergeht. Denn die dreijährige Kooperation mit Unterhaching findet heuer ihr Ende.

„Die Spieler bleiben vorerst in Innsbruck, aber es gibt keinen Trainingsbetrieb“, erklärte Pressechef Christian Sigl gestern telefonisch. „Hannes (Kronthaler, Anm.) wird in den nächsten Wochen entscheiden, wie es weitergeht.“

Der Tiroler Bau-Löwe konnte in drei Jahren Zusammenarbeit mit Innsbruck-Unterhaching zweimal den dritten Platz am glänzenden Parkett erreichen. Ein sportlicher Erfolg, der besonders die deutschen Ligachefs mehr als beeindruckt hat. Darum will man den Tiroler Proficlub in jedem Fall halten. In welcher Form auch immer.