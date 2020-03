Corona macht vor Politikern nicht Halt: Die Welt vom Sofa aus regieren

Ottawa – Das Virus macht vor niemandem Halt, und schon gar nicht vor Personen, die viel reisen oder öffentliche Termine wahrnehmen müssen – Politiker etwa. So befindet sich der kanadische Premier Justin Trudeau für die nächsten 14 Tage in Quarantäne. Seine Frau, Sophie Grégoire Trudeau, war nach einer London-Reise positiv auf das Virus getestet worden.

Am massivsten hat es die iranische Führung getroffen. Zuletzt ist der außenpolitische Berater von Ajatollah Ali Chamenei, dem obersten geistlichen Führer, wegen Infektionsverdachts unter Quarantäne gestellt worden. Medienberichten zufolge wurden bei Ali-Akbar Welajati Anzeichen einer Covid-19-Erkrankung diagnostiziert. Welajati gilt als einer der einflussreichsten Politiker im Iran. Mindestens acht Offizielle sind im Iran bereits an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben, darunter ein weiterer Berater von Chamenei und der ehemaliger Vizeaußenminister.

In Rumänien hat der geschäftsführende liberale Regierungschef Ludovic Orban gestern bekannt geben, dass sein Kabinett in Quarantäne tritt, nachdem ein liberaler Senator, Mitglied des Parteivorstands, infiziert ist.

Die Einschläge nähern sich aber auch dem US-Präsidenten Donald Trump. So hat sich der australische Innenminister Peter Dutton wenige Tage nach seiner Rückkehr von Treffen mit US-Präsidententochter Ivanka Trump und US-Justizminister William Barr als infiziert herausgestellt. Und der erkrankte Mitarbeiter von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro war vor einer Woche bei einem Treffen mit Trump in dessen Resort in Florida. Bolsonaro jedenfalls steht unter ärztlicher Beobachtung.