Am Hof der Meischbergers: „Ort der Liebe“ statt sicherer Tod für Tiere

Wörgl – Es gackert und bellt, blökt und grunzt im Garten der Meischbergers. In einer Siedlung mitten in Wörgl kümmern sich Astrid und ihre Kinder Noah (11) und Savita (9) mit etwas Unterstützung von Freunden um knapp 40 Tiere, die ohne sie nicht mehr da wären: Alle Zwei- bis Vierbeiner waren bei ihren Vorbesitzern nicht mehr erwünscht und standen kurz vor der Tötung – gäbe es da nicht „Sitara’s Love Place“ (Sitaras Ort der Liebe).

Alles laufe rechtens ab, versichert sie, der Amtstierarzt sei über alle Vorgänge und jedes einzelne Tier informiert, offiziell fällt das Projekt unter eine Hobbyhaltung. 40 Tiere zu versorgen, ist aber nicht einfach, gesteht Meischberger, die als Künstlerin arbeitet und sich gerade zur Tätowiererin ausbilden lässt. Die Familie sei froh, von Freunden und Bekannten tatkräftig unterstützt zu werden. Finanziell stößt die Mutter dabei an Grenzen. „Mich erreichen immer wieder Anfragen für Tiere in Not, doch wir sind derzeit am Limit angekommen.“ Einen möglichen Ausweg soll nun die Gründung eines Vereins bieten, damit „Sitara’s Love Place“ offiziell Spenden erhalten darf. „Wir werden auch Tierpatenschaften anbieten“, kündigt die geborene Schwazerin an.