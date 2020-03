Protest gegen Wacker-Pläne in Mieming hält weiter an

Mieming – Schon als die ersten Pläne für ein Trainingszentrum des FC Wacker bekannt wurden, hat dies Proteste von Anrainern in Mieming hervorgerufen. Inzwischen sind viele Monate vergangen, in denen das Projekt mehr oder weniger auf Eis gelegt war. Doch nun scheint ein Geldgeber gefunden, und die Idee für ein Trainingszentrum wurde wieder ans Licht geholt, wie auch Bürgermeister Franz Dengg informiert. Doch neben den Verhandlungen auf der einen Seite formiert sich weiterhin Widerstand von Seiten der Bevölkerung.

Auch andere Mieminger haben sich inzwischen klar gegen den Standort in Untermieming positioniert. „Uns ist es wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Der Umweltgedanke muss bei so einem Großprojekt immer an erster Stelle stehen. Nachdem unsere Natur schon so verletzt ist, sollte jeder Streifen Wald als grüne Lunge und Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen erhalten bleiben“, bringt die Miemingerin Renate Moser ihre Bedenken ein.