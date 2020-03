Thomas Piketty: „Krise zeigt den Regierungen ihre Macht“

Wien –Der französische Ökonom Thomas Piketty kann sich vorstellen, dass das verstärkte Homeoffice und die Umsetzung drastischer Eingriffe in die Wirtschaft im Rahmen der Corona-Krise zu einer Bewusstseinsänderung führen könnten. Die Krise führe Regierungen vor Augen, wie sehr sie die Wirtschaft regulieren können, so Piketty am Freitag bei der Vorstellung seines Buches in Wien. Den Arbeitenden werde bewusst, dass Homeoffice funktioniert.

Der Ökonom wurde 2014 mit dem Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ bekannt, sein neues Werk trägt den Titel „Kapital und Ideologie“. Piketty hat für sein erstes Buch große Datenmengen zur wirtschaftlichen Ungleichheit in der Gesellschaft zusammengetragen. Nun wolle er den Zusammenhang zur Regierungsform aufarbeiten. Klar sei, dass jede Gesellschaft eine Ideologie brauche, eine Rechtfertigung für ihre Organisationsform und die damit verbundene Ungleichheit, so Piketty. Aber die Herrschenden würden den Vorteil, den sie der Gesellschaft bringen, übertreiben, um ihre Privilegien zu rechtfertigen.

Piketty, der sein Werk als „optimistisches Buch“ bezeichnete, zeige es doch einen Trend zu weniger Ungleichheit auf, hat selbst durchaus ungewöhnliche Vorschläge, um die Ungleichheit zu reduzieren. Ihm geht es an erster Stelle um die Vermögensverteilung, noch vor den Einkommen. So rechnet er vor, dass es mit einem Zehntel der Steuereinnahmen oder fünf Prozent der Wirtschaftsleistung möglich wäre, jedem Bürger und jeder Bürgerin zum 25. Geburtstag einmalig 120.000 Euro als Startvermögen zu überweisen. Das würde die Chancengleichheit erhöhen, ohne zu einer Gleichmacherei zu führen, erben doch die Kinder reicher Eltern noch deutlich mehr. Piketty ist auch für progressive Erbschaftssteuern, die bis zu 90 Prozent gehen könnten. Zugleich ist es für ihn zentral, dass es freie Bildung, Gesundheitssysteme, Pensionen und ein Basiseinkommen für alle gibt. Und er fordert auch eine starke Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungen in Unternehmen. Erzwinge man eine gleichere Gesellschaft über sehr hohe Spitzensteuersätze, so führe das zu mehr Wachstum und Wohlstand, sagt Piketty unter Verweis auf die Entwicklung der USA bis zu Reformen von Präsident Ronald Reagan in den 1980er-Jahren. „Eine riesige Ungleichheit ist nicht nötig. Wir können mehr Wohlstand und mehr Gleichheit gleichzeitig haben.“ Die völlige Gleichheit aller hält Piketty aber nicht für erstrebenswert. Es gelte auch die Diversität der Menschen zu erhalten. (TT, APA)