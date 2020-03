St. Anton und Paznaun isoliert: Das Leben in und mit der Quarantäne

Von Manfred Mitterwachauer und Reinhard Fellner

Ischgl, St. Anton –Es sind gleich mehrere Handys, mit denen Werner Kurz seit Freitag jonglieren muss. Als die TT den Bürgermeister von Ischgl gestern am frühen Nachmittag an jenem Mobiltelefon erreicht, das speziell für Medienanfragen abgestellt wurde, sind gerade erst die ersten 24 Stunden in der Quarantäne vorbei. 13 weitere Tage muss das gesamte Paznaun noch überstehen. Dann sollte die von Kanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer verkündete Quarantäne über Ischgl, Kappl, See und Galtür beendet sein. Das hoffen zumindest alle. Die Unsicherheit bleibt.

Die Polizei begleitete dazu mit 30 Beamten die Abreise von Tausenden Urlauberfahrzeugen. © zeitungsfoto.at

Ischgl, St. Anton - Noch Freitagabend trafen sich Bürgermeister und Funktionäre im Tal. Dort wurde beratschlagt, wie der Alltag in den kommenden Tagen zu organisieren sein wird. Kurz spricht für das gesamte Tal. In Ischgl selbst sei „momentan alles ganz ruhig“, schildert Kurz. Man habe die Bevölkerung informiert – über den E-Mail-Verteiler des TVB, via Gemeinde selbst, oder einfach über eingerichtete WhatsApp-Gruppen. Das Gemeindeamt hat nun auch gestern und heute Sonntag geöffnet.

Es ist eine schwierige Zeit. Der Alltag ist aber eigentlich fast schon ganz normal. Werner Kurz (Bürgermeister Ischgl)

Bis auf die österreichischen Gäste – sie dürfen nicht abreisen – seien alle Touristen inzwischen aus Ischgl heimgefahren, sagt Kurz. Ischgl und hier die Bar „Kitzloch“ gelten als „Corona-Hotspot“. Untertags galt es gestern, sich eine Übersicht darüber zu verschaffen, wie viele Leute tatsächlich eingeschlossen sind. Zum Zeitpunkt des TT-Telefonats konnte Kurz noch keine gesicherte Zahl nennen. Versorgungstechnisch habe er keine Bedenken, so Kurz. Medizinisch sei man gut aufgestellt, die Leute würden sich an die empfohlenen Vorsorgeregeln halten.

Es war für uns wie die Apokalypse. Ein gemeindeeigener Krisenstab bringt nun Ruhe. Helmut Mall (Bürgermeister St. Anton)

Soziale Kontakte würden auf ein Minimum reduziert, wer keine Symptome zeige, könne sich aber frei bewegen. Ischgl verfüge zudem über zwei Lebensmittelgeschäfte, die Tourismusbetriebe seien überdies noch gut bestückt. Dennoch richtet Kurz auch an sie einen Appell: „Jeder Betrieb soll schauen, dass er Gäste wie Personal so versorgt, als wären es seine eigenen. Es sind schwierige Zeiten.“ Wiewohl: „Das wird schon wieder“, gibt sich der Ischgler Vizebürgermeister Emil Zangerl optimistisch. Und so tun es viele im Paznauntal, wie es heißt. Ruhig sei es geworden, hier in der Tourismushochburg Tirols. „Der Alltag ist aber eigentlich fast schon ganz normal“, so Kurz.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Im Paznauntal stellen sich alle auf das 14-tägige Leben in der Corona-Sperrzone ein. © zeitungsfoto.at

Ähnlich die Lage in St. Anton. Bürgermeister Helmut Mall sprach gestern ebenso „von einer schwierigen Situation, die über St. Anton wie die Apokalypse hereingebrochen“ war. Mall zur TT: „Hätten wir von der Gemeinde nur zwei Stunden früher Bescheid bekommen, wär’s halt schon fein gewesen.“ So sei es erst „zu einem unglaublichen Chaos gekommen“. Nunmehr seien bis gestern Nachmittag jedoch fast alle ausländischen Gäste teils mit Bussen aus St. Anton verbracht worden. Sehr ruhig sei es nun im Ort, „Einheimische sind nicht am Weg“, so Mall. Diese informiert der Dorfchef über einen eingerichteten Krisenstab: „Dieser besteht aus einem Kreis aus Gemeinde und Tourismusverband.

Damit halten wir unsere Bürger aktuell am Laufenden. Dies sollte auch beruhigend wirken!“ Dennoch geht im Tourismusort Sorge um – speziell, wenn die Tourismusbranche nach Südtirol blickt. Zudem würde auch die Zahl der Infizierten im Ort weiter steigen. Drei Ärzte kümmern sich in St. Anton derzeit um die medizinische Versorgung. Dazu halten auch Supermärkte weiter offen. Sie dürfen beliefert werden. Personal aus dem Ort bedient die Einheimischen.