Kurz: Maßnahmenpaket steht für diese Woche

„Das Maßnahmenpaket steht in Summe“, so Kurz. „Wir sind richtig aufgestellt für diese Woche.“ Es sei gut vorbereitet und implementiert worden.

Kurz betonte die in Österreich geltenden Ausgangsbeschränkungen. Die Polizei werde „nicht als Gegner“ der Bevölkerung auftreten, sondern vor allem auf größere Gruppen zugehen, die unvorsichtig agieren, und entsprechende Hinweise geben. Bei den angeführten begründeten Ausnahmen dürfe man das Haus verlassen. Es sei notwendig, dass Menschen auch zur Arbeit gingen, „denn sonst würde unser System zusammenbrechen“. Er stellte auch klar, dass Lebenspartner, die nicht zusammen leben, sich weiterhin sehen können. „Das muss jeder für sich selbst beantworten“, sagte er, „und die Frage abschätzen, ob eine der Personen eine Risikoperson ist.“ In diesen Fällen sei Vorsicht geboten, je nach Vorerkrankung und Aufenthalt in einem Risikogebiet könnte Kontakt nämlich „zu Tod oder massivem Leid führen oder einem glimpflichen Krankheitsverlauf“.

Hilfe kündigte der Bundeskanzler auch für im Ausland gestrandete Österreicher an. „Bitte durchhalten und genau an das halten, was auch im jeweiligen Land vorgegeben wird“, appellierte Kurz. Mit der AUA und dem Flughafen Wien werde auf Hochtouren zusammengearbeitet, um Staatsbürger zurückzuholen. „Das wird da und dort noch einige Tage dauern, viele Flüge finden nicht mehr so statt, viele Grenzen sind geschlossen.“