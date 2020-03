Blümel: „Wir haben keine Finanzkrise, sondern eine Nachfragekrise“

Ein Bank-Run – also das massenhafte Geld-Beheben von Sparern quer durch alle Bankins­titute – ist für Österreich auch in der Corona-Krise kein realistisches Szenario. Das betonte Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann. Der Chef der Notenbank versicherte: „Seien Sie versichert, Österreich ist in der Lage, den Bargeldbedarf ausreichend sicherzustellen.“ Nationalbank-Vizegouverneur Gottfried Haber spricht von Puffern bei den Banken: „Die österreichischen Kreditinstitute haben in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Kapitalausstattungen erhöht, teilweise sogar verdoppelt.“

Zwar hätten die Österreicher in den letzten Tagen zwei- bis dreimal so viel Bargeld abgehoben wie üblich – also bis zu 600 Millionen Euro statt der durchschnittlich 200 Millionen Euro, rechnete Holzmann vor. Doch die österreichweit rund 9000 Bankomaten werden bei Bedarf von OeNB, den Banken und den Bankomatbetreibern nachgefüllt – wie gehabt.

Von einem Bank-Run wird gesprochen, wenn Banken geschlossen werden müssen, weil die Gelder für die Auszahlungen fehlen. Zwar habe es in den vergangenen Jahren punktuell lange Warteschlangen vor gefährdeten Instituten gegeben, heißt es aus der Nationalbank. Der letzte Bank-Run habe in der Weltwirtschaftskrise 1929 stattgefunden.