„Pannenstreifen-Öffnung für Völs sehr wohl von Vorteil“

Völs, Innsbruck, Zirl – Eine temporäre Öffnung des Pannenstreifens auf der A12 zwischen Zirl Ost und Innsbruck West als dritte Fahrspur zu Stoßzeiten, um so die Verkehrsdichte zu entzerren: Um dieses kontrovers diskutierte Ansinnen der Asfinag – Land und Stadt Innsbruck hatten sich dagegen ausgesprochen – war es zuletzt sehr ruhig. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Völs kam das Thema aber wieder aufs Tapet.