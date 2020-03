EU will gemeinsame Außengrenzen-Maßnahmen gegen Coronavirus

Die Europäische Union will mit gemeinsamen Maßnahmen an der Außengrenze gegen die Verbreitung des Coronavirus vorgehen. Dies teilte ein Sprecher des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag in Paris mit. Die Maßnahmen sollen „in den nächsten Stunden“ bekanntgegeben werden, hieß es nach Beratungen Macrons mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und der EU-Spitze.