Computerviren auf dem Vormarsch: Betrüger machen mit Coronavirus Geld

So wissen die Betrüger genau, wie begehrt derzeit Informationen über das Virus und die Pandemie sind. Sie stellen – beispielsweise im Namen von tatsächlich existierenden Ärzten – Webseiten ins Netz, die die User anlocken. Allerdings müssen verschiedene Daten eingegeben werden, um an die Informationen zu gelangen. Und diese Daten verwenden die Täter dann für ihre kriminellen Machenschaften. Aber auch Schadsoftware wird auf diese Weise in die Netzwerke eingeschleust. So sind derzeit Mails mit einem Word-Attachment „Wichtige Informationen zu Corona“ im Umlauf, das (Computer-)Viren bzw. Trojaner enthält. Vorsicht ist auch bei vermeintlichen Info-Mails der US-Sicherheitsbehörden angeraten.