Gegen Klimawandel: Um die Zugspitze wird grün gewirtschaftet

Pflach, Garmisch-Partenkirchen, Seefeld – Die Alpen sind vom Klimawandel besonders betroffen. Die Temperaturen sind hier in den letzten 120 Jahren um knapp zwei Grad Celsius gestiegen – beinahe doppelt so viel wie im globalen Durchschnitt. In den Alpen wird pro Kopf auch etwa zehn Prozent mehr Energie verbraucht als im europäischen Durchschnitt. Es ist also höchste Zeit für ein Umdenken.