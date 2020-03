Die Isel als Weggefährtin: Von Lienz bis zum Umbalgletscher

Lienz, Prägraten – Von der Mündung bis zur Quelle: Diese Idee steckt hinter dem Iseltrail, einem Weitwanderweg in Osttirol, der gerade in Umsetzung ist. „Folge deinem Fluss“ heißt folglich auch das Motto, unter dem alle Wander- und Naturbegeisterten in Zukunft von Lienz bis nach Prägraten gelangen sollen.