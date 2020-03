Großer Brand im Flüchtlingslager von Moria - Ein Kind tot

Ärzte ohne Grenzen kritisiert unterdessen einmal mehr, dass Migranten auf den griechischen Inseln unter „unmenschlichen Bedingungen“ untergebracht würden. Florian Westphal, der Geschäftsführer der deutschen Sektion der Hilfsorganisation, warnte zudem in der Corona-Krise vor einem riesigen Infektionsrisiko in den griechischen Lagern.

Migranten dort könnten sich nicht einmal regelmäßig die Hände waschen und schon gar nicht Abstand voneinander halten. Eine Evakuierung sei unerlässlich, sagte Westphal in einem Interview mit der deutschen Zeitung „Welt“. „Ich möchte mir nicht ausmalen, was dann passiert“, meinte er in Hinblick auf die Gefahr durch das Coronavirus.

Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos sei extrem überfüllt und unhygienisch. „In Moria teilen sich 167 Leute eine Toilette und mehr als 240 Leute als eine Dusche“, so Westphal. In so einer Situation sei jede Infektionskrankheit ein enormes Risiko. Es wäre unmöglich, unter den unhygienischen Bedingungen in Moria einen Ausbruch einzudämmen.