IOC-Exekutive berät wegen Coronakrise über Olympia

Die IOC-Exekutive berät am Dienstag und Mittwoch in mehreren Telefonschalten über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Dabei werden die Spitzenfunktionäre des Internationalen Olympischen Komitees den „Informationsaustausch mit Athletenvertretern, Nationalen Olympischen Komitees und internationalen Verbänden vorbereiten“, wie ein Sprecher am Montag mitteilte.