Gegen Wegwerfgesellschaft: Neues Leben für alte Handys

Innsbruck — Es passiert so schnell. Das Handy fällt hinunter, das Display zerspringt, das Telefon bleibt stumm. Weltweit fallen knapp 50 Millionen Tonnen Elektroschrott an, allein in Österreich sind es laut Global 2000 etwa 83.000 Tonnen. Doch was tun mit den nicht mehr einsatzfähigen Geräten, sei es ein Handy oder ein Haushaltsgerät?