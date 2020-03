G-7 wollen in Coronavirus-Krise „tun, was immer nötig ist“

Die G-7-Staaten wollen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie „tun, was immer nötig ist“. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industriestaaten bezeichneten die Pandemie am Montag in einer gemeinsamen Erklärung als „menschliche Tragödie und weltweite Gesundheitskrise“, die auch „große Risiken“ für die Weltwirtschaft mit sich bringe.