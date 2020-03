Coronavirus - Ludwig: „Eine Woche wird nicht reichen“

Ziel der eingeschränkten Sozialkontakte sei, den „Peak“ - also den Gipfel an Infektionen - abzuflachen, um die Spitalkapazitäten nicht zu überfordern. Das heiße aber, „dass es unter Umständen länger dauert“, merkte Ludwig an. In Wien wurden die Maßnahmen gut angenommen, hat er festgestellt, „die Plätze sind leer“. Der Öffentliche Verkehr bleibe aufrecht - und man dürfe auch mit Öffis zum Spazierengehen an den Stadtrand fahren, betonte er - freilich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und der „ein Meter, besser zwei Meter Distanz“.