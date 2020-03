Audi A6 Allroad als überlegene SUV-Alternative

Ansonsten bewegt man einen A6 50 TDI. Heißt: bulliger 286-PS-Dieselmotor mit 620 Newtonmetern, der den Allroad trotz Allrad und knapp zwei Tonnen mit 7,3 Litern Diesel 100 Kilometer fahren lässt. Einzig die merkbare Anfahrschwäche des Aggregats irritiert in der Stadt – was sich anhand einer Beschleunigung von 5,9 Sekunden auf 100 km/h allerdings schnell wieder relativiert. Erst in Fahrt, ist der große Diesel in seinem Element und von allgegenwärtiger Souveränität. Die Geräuschdämmung sorgt für ober­klassenmäßige Abgehobenheit zur Außenwelt.