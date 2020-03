FPÖ legt in Corona-Krise GIS-Kampagne auf Eis

Die Corona-Krise lässt weitere politische Aktivitäten in den Hintergrund rücken: So wird die Kampagne der FPÖ gegen die ORF-Gebühr „auf Eis gelegt“, sagte ein Sprecher von Obmann Norbert Hofer der „Tiroler Tageszeitung“. Wegen der Ereignisse der vergangenen Tage sei dies kein Thema mehr. An der Online-Petition könne man sich aber nach wie vor beteiligen.