Nach Drogenskandal: Kampf um Goa-Festival in Stanz

Veranstalter Dominik Unterrainer will nun den Bescheid abwarten, wie er gestern sagte. Sein Vater und Grundeigentümer des Festivalgeländes Martin Unterrainer bestätigte aber, dass ein negativer Bescheid beeinsprucht werde. Ihn ärgert vor allem die Vorgangsweise des Bürgermeisters: „Das Ansuchen wurde am 26. November abgegeben, jetzt erst wird es bearbeitet“, betonte er. Gleichzeitig sei es aus seiner Sicht nicht in Ordnung, dass der Dorfchef als zuständige Behörde den Gemeinderat befragt. „Er hat den Mund zu voll genommen. Er hat gesagt, er genehmigt das nicht mehr. So einfach ist das nicht, man muss es auch begründen.“