Fernpass: „Sinn macht der Tunnel nur mit der Maut“

Bichlbach –Die Gemeinde Bichlbach ist eine der besonders vom Verkehr geplagten Ortschaften im Zwischentoren. Eine der Hoffnungen ist, dass die Auf- und Abfahrten auf die Fernpassstraße verbessert werden. „Die Fernpassstrategie ist aus meiner Sicht gerade etwas eingeschlafen. Alles hängt derzeit am Fernpasstunnel und der Frage der Bemautung.“

Tatsächlich wurde die aufgetauchte Frage der Maut von der Wirtschaft im Bezirk Reutte schnell als existenzielle Bedrohung bekämpft. Ziernhöld ist seinerseits ein Befürworter der Maut – „so wie beim Felbertauern in Osttirol“. Denn: „Sinn macht ein Fernpasstunnel nur mit einer Maut.“ Würde man nämlich „acht Euro hin und dann auch wieder acht Euro retour von einem Urlauber verlangen, dann würde er sich sehr schnell überlegen, wie oft er im Jahr diese Strecke fährt.“ Damit spricht er vor allem jene Kurzurlauber an, die die Fernpassstrecke mehrmals in der Saison benutzen. Neben Bürgern seien auch Gemeindekassen von der Belastung sehr betroffen: Wenn es etwa darum geht, dass der Lärmschutz zu 50 Prozent mitfinanziert werden muss.