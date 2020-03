Corona-Patientin starb in Wien - Zwei Ärzte am AKH positiv

In Wien ist eine erst 48-jährige Frau in Covid-19-Heimquarantäne verstorben. Die Tote wurde Sonntagfrüh von Familienangehörigen aufgefunden, sagte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien. Unterdessen wurde bekannt, dass zwei Anästhesisten - eine Ärztin und ein Arzt - am Wiener AKH positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sind.

Die Betroffenen hätten am vorvergangenen Wochenende an einem Ärztekongress in Zürs am Arlberg teilgenommen und dürften sich dabei infiziert haben, hieß es. Oswald Wagner, Vizerektor für Klinische Angelegenheiten der Med Uni Wien, versicherte, dass der Spitalsbetrieb im AKH intakt sei und weiter funktioniere. Medienberichte, denen zufolge Abteilungen gesperrt worden seien, wies er als unrichtig zurück.