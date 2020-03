Virtuelle Museumsbesuche mit Google und Co

In einem kurzen Video zum Gemälde „Großer Turmbau zu Babel“ von Pieter Bruegel dem Älteren, welches im Kunsthistorischen Museum (KHM) in Wien hängt, führt die kanadische Sängerin Leslie Feist mit sanft-rauer Stimme durch verschiedene Details. Man hat danach das Gefühl, für ein paar Minuten sehr nahe vor dem Bild gestanden zu haben.

Über 1.200 Museen, Galerien und Ausstellungsstätten vom Museum of Modern Art (New York) über die Uffizien (Florenz) bis hin zur Eremitage (St. Petersburg) stellen auf „Google Arts & Culture“, das auf der Startseite mit Kategorien wie „This week‘s most popular“ oder „Recently Published“ in der Aufmachung an Streamingdienste wie Netflix erinnert, ihre Bilder inklusive Hintergrundwissen zur freien Verfügung. Auch österreichische Museen wie das KHM, die Albertina oder das Leopold Museum sind vertreten. Einige heimische Institutionen bieten aber auch selbst zahlreiche Online-Features zu ihrer Sammlung an.