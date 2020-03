Im Fall der Fälle: „Dann isoliert im Kanzleramt“

Wien –Sozialkontakte auf ein Minimum reduzieren, zuhause bleiben. Regierungsmitglieder bitten die Bürger, das zu tun. Sie selbst können das nur bedingt. Vor allem Kanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer sind unterwegs – auch um über den Stand der Lage zu informieren. In TV-Studios, bei Pressekonferenzen. Was passiert, wenn bei einer oder einem aus der koalitionären Riege das Coronavirus nachgewiesen würde? Kämen dann alle in Quarantäne? Wie ginge das vonstatten? Und wer würde die Geschäfte führen? „Derzeit schlafen wir zu Hause. Wenn sich jemand infiziert, dann ändert sich das sofort. Dann bleiben wir isoliert im Bundeskanzleramt und im Innenministerium, arbeiten dort und schlafen dort“, sagte der Sprecher von Kurz der Tiroler Tageszeitung.