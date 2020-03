Trotz Shut Down: „Die Spielräume im Budget sind vorhanden“

Die Mittel dafür seien vorhanden – das ist so etwas wie die gute Nachricht zum Tag. Schratzenstaller: „Die Spielräume sind glücklicherweise vorhanden. Deshalb kann der Finanzminister glaubwürdig Hilfspakete ankündigen und beruhigt sagen, wenn es nicht reiche, könne er nachlegen.“

Die Spielräume sieht Schratzenstaller, weil die Schuldenquote in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken ist, in Richtung der von der EU geforderten 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dazu komme, dass die EU-Kommission bereits angekündigt habe, Ausgaben für die Bewältigung der Corona-Krise bei der Berechnung des strukturellen Defizits zu berücksichtigen.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sollte heute seinen großen Auftritt im Nationalrat haben. Die Budgetrede des Finanzministers ist üblicherweise einer der Höhepunkte im politischen Jahreskreis. Mit dem Budget teilt die Regierung mit, welche Schwerpunkte sie setzen will.

Für Schratzenstaller ist es sinnvoll, den Budgetprozess zu starten, auch wenn die Folgen der Krise noch unklar sind. „Es ist alles besser als kein Budget“, betont sie – auch wenn es ein „Budget in progress“ sein werde. Denn die Regierung brauche rechtliche Grundlagen auch für Vorhaben wie die geplante Aufstockung der Mittel für die Justiz oder Investitionen in den Klimaschutz.

Wenig hält die Expertin davon, unter dem Motto der Krisenbewältigung die Investitionen für den Klimaschutz zu vergessen. „Ich würde nicht das eine gegen das andere ausspielen wollen“, meint sie. Schratzenstaller denkt dabei in erster Linie an Konjunkturpakete, die der akuten Krisenbewältigung wohl folgen werden. Wenn diese Pakete geschnürt werden, dürften diese nicht den Klimazielen entgegenlaufen. „Man sollte diese Maßnahmen gezielt einsetzen und in den Dienst der langfristigen Ziele stellen.“