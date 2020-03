Verschiebung der Fußball-EM auf 2021 offenbar fix

Den nationalen Ligen wird die Maßnahme die dringend benötigte Zeit verschaffen, um die derzeit ausgesetzte Saison eventuell doch noch unter einigermaßen regulären Umständen beenden zu können. Stichtag ist dann erst der 30. Juni, an dem normalerweise auslaufende Verträge enden.

Die UEFA berät seit Dienstagvormittag (10.00 Uhr) in Videokonferenzen auch über eine mögliche Verschiebung der für 12. Juni bis 12. Juli geplanten EURO 2020, die in zwölf Ländern in Europa und Asien (Baku) ausgetragen werden soll.