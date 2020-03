Football-Superstar Tom Brady verlässt New England Patriots

American-Football-Superstar und Super-Bowl-Rekordsieger Tom Brady verlässt nach zwei Jahrzehnten die New England Patriots. Das teilte der 42-Jährige am Dienstag über die Sozialen Netzwerke mit. „Ich weiß nicht, wie meine Football-Zukunft aussehen wird, aber es ist Zeit für eine neue Bühne in meinem Leben und meiner Karriere“, schrieb der Quarterback.