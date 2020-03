SPÖ-Chefin Rendi-Wagner für nationale Rufbereitschaft

Pamela Rendi-Wagner: Ob sie notwendig sind? Ja. Ob sie ausreichend sind? Mit heutigem Stand kann das niemand sagen. Wichtig ist, die Entwicklung jeden Tag genau zu bewerten und basierend darauf eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Ziel muss sein, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Infektionen zu reduzieren, um einen gefährlichen Gipfel an Erkrankungen – vor allem in der stark bedrohten Bevölkerungsgruppe der Älteren und chronisch Kranken – zu vermeiden.

Rendi-Wagner: Wir wissen, dass die Zahl der Infizierten weiter steigen wird. Nötig ist daher ein zentraler Krisenplan, der einheitliche, fachliche Vorgaben für alle Krankenhäuser und auch niedergelassene Ärzte gibt – zum Schutz des Gesundheitspersonals. Ein Ausfall des Gesundheitspersonals in hoher Zahl wäre in dieser Situation fatal. Es geht darum, unsere Gesundheitsversorgung auch bei einem starken Fallanstieg in den nächsten Wochen abzusichern und zu wappnen. Da geht es ja nicht nur um die Versorgung von Coronapatienten, sondern auch darum, die sonstigen Krankheitsfälle wie Herzinfarkte und auch Unfälle bestmöglich zu versorgen.