Corona-Krise: Hilfe in einer „neuen Realität“

Innsbruck –Der Umgang mit Krisen. Die plötzlich eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die Sorge um Eltern, Großeltern. Die Unsicherheit vor dem, was die Corona-Pandemie noch so alles bringen wird. All das bewältigen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Manche besser, manche gar nicht. Aktuell dreht sich viel um die körperliche Unversehrtheit. Doch auch ein gesundes psychisches und seelisches Befinden kann schützen und kräftigen.