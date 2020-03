Corona-Krise und Bedürftigkeit: Caritas und Co. bleiben Anlaufstellen

Innsbruck – Regelmäßig Hände waschen, sich nicht mit den Fingern ins Gesicht fahren, in die Armbeuge niesen. So einfach die Empfehlungen zur Eindämmung des Coronavirus klingen, so schwierig sind sie für manche Menschen umzusetzen oder überhaupt erst zu erfahren.

„Unsere Streetworker sind diese Tage besonders gefordert und versuchen, die Leute auf der Straße aufzuklären“, sagt Michael Hennermann vom Verein für Obdachlose in Innsbruck. Die hygienischen Möglichkeiten für Menschen, die auf der Straße leben, seien allerdings eingeschränkt, regelmäßiges Händewaschen oft nicht möglich. Außerdem sind sie oft geschwächt und haben Vorerkrankungen. Gerade deshalb hat auch die Teestube in der Landeshauptstadt nach wie vor geöffnet. Hier können Wohnungslose Wäsche waschen, sich duschen und ausrasten. „Wir achten darauf, dass sich jedenfalls weniger als 100 Menschen in den Räumlichkeiten aufhalten“, sagt Hennermann. Auch die Beratungstätigkeit des Vereins wird fortgesetzt, um nicht existenzbedrohende Fristen verstreichen zu lassen – dort, wo es geht, in erster Linie telefonisch oder per Mail.