Football-Superstar Tom Brady verlässt New England Patriots

Eine der prägendsten Sport-Epochen in den USA ist zu Ende. American-Football-Superstar Tom Brady verlässt nach zwei Jahrzehnten die New England Patriots und sucht zum Ende seiner langen Karriere eine neue Herausforderung. Das gab der 42-Jährige am Dienstag über die Sozialen Netzwerke bekannt und beendete damit ein monatelanges Rätselraten um seine Zukunft.

„Ich weiß nicht, wie meine Football-Zukunft aussehen wird, aber es ist Zeit für eine neue Bühne in meinem Leben und meiner Karriere“, schrieb der Ausnahme-Quarterback, der als einziger Spieler der Geschichte sechsmal die Super Bowl gewann und als einer der besten Passgeber in der Historie der National Football League (NFL) gilt.

„Auch wenn sein Weggang immer als Möglichkeit erschien, ist es nun ein Schock, dass seine Zeit in New England zu Ende geht“, schrieben die Patriots in einer ersten Reaktion auf ihrer Homepage. „Es ist schwer, sich ihn in einem anderen Trikot vorzustellen.“