IPI befürchtet dauernde Beschränkung der Medienfreiheit

Das Internationale Presse-Institut (IPI) befürchtet, dass die mit der Coronakrise begründeten Einschränkungen der Medienfreiheit die Pandemie überdauern könnten. Angesichts von Todesopfern, wirtschaftlicher Not und einer widerspenstigen Öffentlichkeit könnten die Regierungen der „Versuchung“ erliegen, die Medien zu kontrollieren, warnte IPI-Direktorin Barbara Trionfi in einer Aussendung.

„Wir rufen daher alle Staaten auf, sicherzustellen, dass die Grundrechte verletzenden Maßnahmen gegen Covid-19 notwendig, verhältnismäßig, befristet und auf die Lösung der unmittelbaren Gesundheitskrise beschränkt sind“, forderte die Exekutivdirektorin des in Wien ansässigen internationalen Zusammenschlusses von Chefredakteuren, Herausgebern und führenden Journalisten.

Konkret kritisierte Trionfi den auch von der österreichischen Bundesregierung beschränkten Zugang zu Pressekonferenzen oder Versuche, kritische Berichterstattung „leichtfertig als Desinformation zu verdrehen“. IPI werde das Verhalten der Entscheidungsträger in den kommenden Wochen genau verfolgen und Verletzungen der Medienfreiheit öffentlich machen. „Wir werden sicherstellen, dass keine Handlung zur Unterdrückung des freien Nachrichten- und Informationsflusses unbemerkt und unhinterfragt bleibt - nicht trotz der Ausnahmesituation, sondern gerade wegen ihr“, so Trionfi. Schließlich habe die Pandemie „zu einigen der weitreichendsten Einschränkungen persönlicher Freiheitsrechte in Friedenszeiten“ geführt.