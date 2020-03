ÖFB-Chef Windtner hofft auf Unterstützung für Fußball

Auch der ÖFB als Unternehmen spürt die Auswirkungen, zumal die Millionen-Einnahmen für die EM-Teilnahme nach der Verschiebung auf 2021 wohl mit einem Jahr Verspätung eintreffen. „Wir werden in diesem Jahr Einkommensverluste haben, aber die werden wir stemmen können und müssen“, sagte der Oberösterreicher.

Gemäß den Vorgaben der Regierung hat Windtner seine sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert - die UEFA-Telefonkonferenz am Dienstag erledigte er in seinem Haus in St. Florian, wo er sich nun durchgängig aufhält. „Meine Obstbäume sind schon fertig geschnitten. Ansonsten bin ich online, um meine Aufgaben für den ÖFB zu erfüllen“, erzählte der 69-Jährige.