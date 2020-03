Budget 2020 kippt in rote Zahlen

Die Corona-Krise wird Österreich ein Defizit von zumindest einem Prozent der Wirtschaftsleistung verursachen. Davon geht Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) aus, dessen erstes Budget am Mittwoch im Ministerrat beschlossen wird. Allerdings spricht Blümel von einer „Momentaufnahme“. Wie hoch das Defizit tatsächlich ausfallen wird, ist aus seiner Sicht aktuell noch nicht absehbar.

Zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie haben Regierung und Parlament am Wochenende einen vier Mrd. Euro schweren Hilfsfonds beschlossen. Dieser wird als „Überschreitungsermächtigung“ im Budget eingeplant. Weitere Unterstützungspakete sollen folgen. „Wenn es mehr Geld braucht, wird es mehr geben“, sagte Blümel in einer schriftlichen Stellungnahme am Mittwoch. Der Minister spricht von einem „Budget der Krise“.