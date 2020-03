Die Welt dreht sich beim HCI nicht um die Hockeyscheibe

Tyler Spurgeon, der langjährige Kapitän der Haie, hat vielleicht doch noch einen Flug nach Kanada ergattert. Gestern ging’s nach Wien, heute will er nach Toronto abheben, ehe es weiter in seine Heimat nach Edmonton geht. Seine Freundin Silvia muss hierbleiben, Spurgeon muss dann in Kanada selbst 14 Tage in Quarantäne. Wie man die ungewohnt viele Zeit in den eigenen vier Wänden kreativ nutzen kann, hat Spurgeon mit seiner besseren Hälfte schon auf Tiroler Boden probiert. „Wir habe Uno gespielt. Und wer verloren hat, musste Sit-ups machen“, lacht der 33-jährige Routinier, der seit Jahren mit einer überragenden Fitness im Haifischbecken glänzt: „Ich hoffe, es beruhigt sich alles wieder und ich komme wieder zurück“, diktiert „Spurg“. Es wäre dann seine bereits sechste Saison.

Pallin wird indes weiter mit seiner Familie alleine spazieren gehen oder mit seinen Töchtern noch öfters am Bildschirm „Frozen“ (Eiskönigin) sehen. Unweit seines US-Wohnsitzes hat sich indes Las Vegas mit gesperrten Großcasinos der MGM-Kette in eine Geisterstadt verwandelt. Mit der NHL ruht in Übersee ja auch die beste Eishockey-Liga der Welt: „Auch da müssen die Clubs auf die Entscheidungen der Regierungen warten. Es gibt Überlegungen, wie sie mit gestrafftem Programm, verkürzten Serien (z. B. best of five statt best of seven; Anm.) zumindest in der ersten Play-off-Runde und zunächst wohl ohne Zuschauer doch irgendwie noch weiterspielen können“, notiert Pallin. „Aber ich bin über viel größere Dinge besorgt.“