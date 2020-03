Klassiker statt neuer Serien: Die Cinemathek für die Couch

Innsbruck – Am nächsten Dienstag startet Disney+, der Streamingdienst des US-Unterhaltungsgiganten, auch hierzulande. Mehr als 1000 Filme und Serienfolgen sollen dann für 4,99 Euro im Monat abrufbar sein. Und auch die Zeiten, als das Programm von Netflix, mit rund 17 Millionen zahlenden Kunden weltweit derzeit globaler Marktführer in Sachen Video-on-demand, einigermaßen überschaubar war, sind lange vorbei. Beim – hierzulande bislang größten – Konkurrenten, dem Bewegtbildsortiment von Gemischtwarenhändler Amazon, verhält es sich ähnlich. Gefühlt unendliche Auswahl, kann allerdings gehörig überfordern. Die Psychologie kennt dieses Phänomen aus der Supermarktforschung – und spricht vom „Paradox of Choice“.