Zwei weitere Patienten in der Steiermark tot

In der Steiermark sind in der Nacht auf Mittwoch zwei mit dem Coronavirus infizierte Männer in der Steiermark gestorben. Wie die KAGes mitteilte, sind sie beide Jahrgang 1940, einer aus Graz-Umgebung, der andere aus dem Bezirk Murtal. Der Patient aus Graz-Umgebung war akut wegen eines anderen lebensbedrohlichen Gesundheitsproblems ins Krankenhaus gebracht worden.