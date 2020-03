mumok: Verträge von Kraus und Lamprechter verlängert

Karola Kraus bleibt für weitere fünf Jahre wissenschaftliche Leiterin des mumok - Museum moderner Kunst. Ebenfalls weiterbestellt wird die wirtschaftliche Leiterin Cornelia Lamprechter. Das gab Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) am Mittwoch bekannt. Die neue Vertragslaufzeit beginnt am 1. Oktober.

Die Hearings hatten bereits Anfang Jänner stattgefunden, woraus zwei „besonders geeignete“ Kandidaten für den Direktionsposten hervorgegangen seien. „Ich habe auf Basis der Empfehlung mit beiden Personen ausführliche Gespräche geführt und mich im Anschluss für Karola Kraus entschieden“, so Lunacek.

Kraus habe das Museum in den vergangenen Jahren - gemeinsam mit der wirtschaftlichen Geschäftsführerin - „trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen erfolgreich geführt“. „Sie hat neue Perspektiven für die Weiterentwicklung des Hauses. Diese werden dazu beitragen, die Position des mumok als Museum für die internationale moderne Kunst sicherzustellen und die Themenführerschaft in den Bereichen gesellschaftsbezogener und -kritischer Kunstvermittlung weiterzuentwickeln“, so Lunacek.