Budget: Ressort-Schwerpunkte vorerst am Stand vor Corona

Im Mittwoch beschlossenen Zahlenwerk der Regierung wirkt sich die Coronakrise vor allem auf die Einnahmen aus: Das Finanzministerium hat seine Steuerschätzung gegenüber den Vorkrisenplänen um 1,1 Mrd. Euro zurückgenommen. In Summe erwartet der Bund damit vorerst Einnahmen von 81,8 Mrd. Euro - davon 55,4 Mrd. Euro aus Steuern.

Der für die Bewältigung der Pandemie gedachte Hilfsfonds in Höhe von vier Mrd. Euro wird als „Überschreitungsermächtigung“ im Budget eingeplant. Weitere Unterstützungspakete sollen folgen. „Wenn es mehr Geld braucht, wird es mehr geben“, sagte Blümel in einer schriftlichen Stellungnahme am Mittwoch. Der Minister spricht von einem „Budget der Krise“.