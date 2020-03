Bedarfszuweisungs-Stopp für die Gemeinden

Innsbruck – Positive Meldungen sind dieser Tage rar gesät. Doch dass die Landesregierung am Dienstag die erste Ausschüttung im laufenden Jahr von Bedarfszuweisungen an die Gemeinden freigegeben hat, ist so eine. In Summe sind es 33,17 Millionen Euro, die nun projektbezogen verwendet werden können (siehe Faktbox). Zum Vergleich: Im Jahr 2018 schüttete des Land in Summe 137 Millionen Euro aus diesem Topf aus, 2019 war es mit 131 Millionen Euro nur geringfügig weniger.