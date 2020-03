Achenseebahn: „Insolvenzverfahren der Bahn ist in Vorbereitung“

Eine Konkursverschleppung will sich Uhlig keinesfalls vorwerfen lassen. Daher hat er nun das Insolvenzverfahren auf Schiene gebracht. „Ich kann nicht die Hände in den Schoß legen. Ich muss nachweislich am Konkursverfahren arbeiten und das tue ich auch“, sagt Uhlig. Langweilig sei ihm derzeit trotz De-facto-Ausgangssperre nicht. Das Verfahren sei aufwendig und in Krisenzeiten wie diesen komme erschwerend hinzu, dass er nicht einfach auf Zuruf mit seinen Mitarbeitern in Kontakt treten könne. Und Uhlig müsse fürs Insolvenzverfahren auf das Wissen seiner Mitarbeiter zurückgreifen, denn er selbst ist erst seit Ende letzten Jahres als Vorstand in den Betrieb gekommen.