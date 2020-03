Reha/Kurhäuser ab Donnerstag geschlossen und bald auch Parks

Zur Eindämmung des Coronavirus werden ab morgen, Donnerstag, auch Rehakliniken und Kuranstalten geschlossen, ebenso Thermen. Und auch bei Parks und Spielplätzen geht Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) „eher in Richtung Schließung“, sagte er Mittwoch in der „ZiB2“. Nicht geplant sei hingegen ein Verbot, fremde Wohnungen zu betreten. Das sei eine „Fake-Verordnung“, die da kursiere.

Alle Tiroler Gemeinden unter Quarantäne zu stellen sei eine Entscheidung des Landes gewesen. Anschober hält es für richtig, dass Tirol jetzt „offensiver“ agiert. Für andere Länder sei derzeit keine flächendeckende Quarantäne geplant. Dass sich - wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) angekündigt hat - alle Österreicher, die in den letzten 14 Tagen in Tirol waren, in Heimquarantäne begeben müssen, ist laut Anschober eine Empfehlung, keine Anordnung.