Küche nicht bezahlt: 23 Monate Haft für Unterländer

Diesmal ging es um das Nichtbezahlen einer neuen Einbauküche und die Reparatur eines Skidoos. Was im Einzelfall eher banal klingt, hatte offenbar System. So hatte er die Küche bei einer bekannten Möbelfirma für 12.500 Euro bestellt und einbauen lassen. Aufgrund einer unerfahrenen Mitarbeiterin kam der Angeklagte dabei ohne jegliche Anzahlung zu seiner Bestellung. Als das letzte Kästchen verschraubt war, machte der Unterländer dann eine Vielzahl von Einbaumängeln – teils berechtigt – geltend. Die nachgereichte Zahlungsaufforderung der Möbelfirm­a über vorab 6250 Euro ignorierte er dann genauso wie die Verbesserungstermine. So standen die Monteure vor verschlossenen Türen, auch am Handy war der zornige Kund­e nicht mehr erreichbar. Ein leitender Mitarbeiter der Möbelfirma: „Das mit der fehlenden Anzahlung war die erste Panne. Wenn beim Einbau aber etwas schiefgeht, muss der Kunde uns schon Gelegenheit zur Nachbesserung geben. Unser Geld haben wir bis heute nicht gesehen.“