Regierung appelliert: „Der Ein-Meter-Abstand kann rettend sein“

Nehammer appelliert an jen­e, „die die Sonnenstrahlen genießen, Sport betreiben: All­e tragen Mitverantwortung, dass sich das Virus nicht ausbreitet.“ Und er fügt an: Sollte die Mindestdistanz von einem Meter nicht eingehalten werden, „wird die Polizei einschreiten, informieren – und bei Nichtbefolgen handeln“. Die Ein-Meter-Sicherheits­regel sei „nicht irgendeine, sondern die dringende Empfehlung der Gesundheits­experten, damit wir eine Chance haben, das Virus einzudämmen, damit ältere Menschen nicht sterben müssen“. Anschober sagt: „Der Ein-Meter-Grundabstand kann rettend sein. Das ist das wichtigste Grundprinzip.“

Anschober lässt wissen, dass hierzulande bis dato 14.000 Tests gemacht worden sind. Die Zahl werde erhöht, vor allem beim Personal in den Spitälern und anderen Gesundheitsbereichen. Krankenhäuser zählen in der Corona-Krise zur wichtigsten Infrastruktur. Zutrittsbeschränkungen und Kontrollen gibt es bereits, es ist aber auch Gesundheitspersonal infiziert oder in Quarantäne. Und so sagt Anschober, dass es ein „Schutzkonzept“ für Spitäler geben werde. Zudem werden Schutzmasken, -ausrüstung und Desinfektionsmittel nun zentral organisiert; bisher waren die Bundesländer zuständig. „Wir haben das an uns gezogen, damit wir effizienter sein können.“ Und Anschobe­r sagt auch, dass zwei groß­e Beschaffungsprojekte mit der EU laufen; diese betreffen Coronavirus-Test­geräte und Schutzkleidung.