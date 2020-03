Rehas bauen auch in Tirol um für neue Aufgaben

Wien, Innsbruck – In den Reha-Einrichtungen des Landes hat das große Umbauen schon begonnen. Am Freitagvormittag bekamen die betroffenen Betriebe über die Fachgruppenvertreter in der Wirtschaftskammer den eilig über Nacht ausgearbeiteten Verordnungstext über die von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) angekündigten Schließungen geschickt. Interpretationsspielraum lässt dieser nur wenig. Es wird klargestellt, dass nur noch Patienten in Rehabilitationsbetrieben aufgenommen werden dürfen, die „unbedingt notwendige medizinische Maßnahmen der Rehabilitation im Anschluss an die medizinische Akutbehandlung“ benötigen. Und auch die „Unterstützungsleistungen für Allgemeine Krankenanstalten“ werden erwähnt.