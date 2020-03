Coronavirus - Keine Regelungen für Literaturbetrieb

Nur die wenigsten Autorinnen und Autoren in Österreich leben von ihren Buchverkäufen. Vielmehr tragen Lesungen, Performances und Lehraufträge hauptsächlich zum Einkommen bei. Die Literar Mechana schüttete an einzelne Autoren bereits erste Gelder als Notmaßnahme aus, die IG Autorinnen Autoren fordert dringend Lösungen in größerem Maßstab.

Konkrete Zahlen über bereits erfolgte Anträge von Autoren in Notlage auf Unterstützung kann Sandra Csillag, Geschäftsführerin der Literar Mechana, derzeit noch nicht nennen, da man noch am Aufarbeiten sei. Die Höhe der ausgeschütteten Mittel an haupt- und freiberufliche Schriftsteller, die aus dem auch schon bisher genützten Notfall-Topf des SKE-Fonds (Soziale und kulturelle Einrichtungen der austro mechana) kommen, werde von Fall zu Fall entschieden. Wichtig sei es, jetzt unbürokratisch zu handeln, versicherte sie im APA-Gespräch. „Wir versuchen, den Autoren Hoffnung zu machen.“ Csillag geht davon aus, dass die Anfragen sich in den kommenden Tagen und Wochen häufen werden. Daher sei es wichtig zu betonen, dass die einmaligen Zuschüsse der Literar Mechana die anderen Institutionen nicht aus der Pflicht nehmen, hier rasch zu handeln.