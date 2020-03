Mann bei Küchenbrand in Wien-Hernals ums Leben gekommen

Bei einem Küchenbrand hat ein Pensionist Donnerstagvormittag in einer Wohnung in Wien-Hernals tödliche Verbrennungen erlitten. Der 81-Jährige wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr leblos in der Küche gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, berichteten Feuerwehr und Polizei.