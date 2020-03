Parlamentsschließung entfacht Proteste in Israel

Parlamentspräsident Juli Edelstein hatte nach Medienberichten am Mittwoch die Parlamentssitzung wegen eines Streits um die Besetzung mehrerer Komitees vorzeitig beendet. Die Knesset solle am Montag erneut tagen.

Israel wird seit mehr als einem Jahr von einer Übergangsregierung unter dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu verwaltet. Am 2. März hatten die Bürger bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ein neues Parlament gewählt. Doch die Pattsituation zwischen dem rechts-religiösen Block um Netanyahu und dem Mitte-Links-Lager um seinen Herausforderer Benny Gantz hält weiter an. Am Montag erhielt Gantz den Auftrag zur Regierungsbildung, am gleichen Tag nahm das Parlament offiziell seine Arbeit nach der Wahl auf. Allerdings wurden bisher keine Parlamentskomitees eingerichtet.